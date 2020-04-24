Общество

Оперштаб рассказал, где вновь зарегистрированы случаи COVID-19

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В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, в каких населенных пунктах Пензенской области зафиксированы новые случаи коронавируса.

За сутки подтвердился еще 21 случай заболевания COVID-19, количество заболевших в регионе составило 232.

Как сообщил региональный оперативный штаб, в перечне - города Пенза, Заречный и Сурск, села Земетчино, Бессоновка, Наумкино Шемышейского района и Котел Вадинского района.

Накануне в зону распространения вируса попали Пенза, Каменка, села Лопатки (Бессоновский район), Поим и Невежкино (Белинский район), Дигилевка (Городищенский район).

Также в списке значатся Белинский, Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, Лопатино, Беково, Тамала; Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий (Явлейка), Спасский, Пензенский (Засечное, Золотаревка, Богословка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка, Новый Мачим), Городищенский (Чаадаевка, Сурск), Мокшанский (Пяша), Бессоновский (Сосновка) районы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вы хотя бы кого выписали и кто умер не считайте уж под одну гребенку то...Для чего ?

Гость||

Это для ихней статистики. Выздоровели.умерли а от общего количества ничего не вычитается

Гость||

во дворе парни сидят бухают, куда на них стукануть?

Гость||

Когда построят КРЕМАТОРИЙ? Он необходим городу по санитарным и другим нормам.

Гость||

Идёт тонкая зараза а у нас в Земетчино сколько лет не работает рентгеновский аппарат и никому до этого и дела нет .Просим вас при ять по этому поводу.Население здесь большое

Гость||

Вот и плохо что это они для себя и своей статистики пишут..А НАДО ДЛЯ НАС ЛЮДЕЙ ПИСАТЬ....А НЕ ЗАПУГИВАТЬ ЧИСЛАМИ.

Гость||

О чем Вы говорите? На детской площадке по Горького 17 каждый день с 11.00 молодая мамаша вместе с бабкой 65+ и двумя маленькими детьми по 2 часа гуляют! А потом пачками все пойдут на карантин! И еще десяток заразят!Куда смотрит полиция и контролирующие органы?

Имя: Гость
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