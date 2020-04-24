Оперштаб рассказал, где вновь зарегистрированы случаи COVID-19

24.04.2020 | 10:53

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, в каких населенных пунктах Пензенской области зафиксированы новые случаи коронавируса.

За сутки подтвердился еще 21 случай заболевания COVID-19, количество заболевших в регионе составило 232.

Как сообщил региональный оперативный штаб, в перечне - города Пенза, Заречный и Сурск, села Земетчино, Бессоновка, Наумкино Шемышейского района и Котел Вадинского района.

Накануне в зону распространения вируса попали Пенза, Каменка, села Лопатки (Бессоновский район), Поим и Невежкино (Белинский район), Дигилевка (Городищенский район).

Также в списке значатся Белинский, Бессоновка, Никольск, Земетчино, Лунино, Русский Камешкир, Лопатино, Беково, Тамала; Лопатинский (Генеральщино), Иссинский, Кузнецкий (Явлейка), Спасский, Пензенский (Засечное, Золотаревка, Богословка), Колышлейский, Шемышейский (Старое Демкино, Шемышейка, Новый Мачим), Городищенский (Чаадаевка, Сурск), Мокшанский (Пяша), Бессоновский (Сосновка) районы.