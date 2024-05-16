Жители ГПЗ опубликовали обращение к президенту по поводу сквера

16.05.2024 | 17:39

Жители пензенского микрорайона ГПЗ записали и опубликовали видеообращение к Президенту РФ по поводу сквера «Семейный», через который якобы собираются проложить дорогу.

Люди поднимают тему в районных чатах, обращениях в СМИ и соцсети «ВКонтакте»: «Помогите жителям ГПЗ сохранить сквер «Семейный»! Это единственный лесной спокойный уголок без машин для прогулок с детьми! Жители собрали более 1 000 подписей против строительства дороги в этом месте!»

12 мая пензенцы вышли на несанкционированный сход, чтобы обсудить судьбу зеленой зоны. Собралось около 300 человек. Там они и записали видеообращение к главе государства, где попросили разрешить их проблему.

«Мы гуляем в этом сквере каждый день, наши дети здесь гуляют, родители. Мы просим вас посмотреть на проблему внимательно. Вместе мы отстоим эти деревья и леса, и наши дети будут дышать свежим воздухом. Имеется несколько вариантов решения проблемы. Это единственные насаждения, которые сажали в советские годы наши бабушки и дедушки», - произнес один из участников собрания от имени тех, кто присутствовал.

16 мая стало известно, что сквер посетила рабочая группа из администрации Пензы. Там прошло совещание, вопрос будет обсуждаться.

Ранее сообщалось, что на ГПЗ, кроме развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова, построят еще 2 дороги. Одна соединит улицы Измайлова и Антонова в районе новой школы (работы по проектированию уже проведены и прошли экспертизу), другая продолжит дорогу от улицы Антонова в направлении к Нейтральной за ТЦ «Лента».

Работы на обоих объектах должны стартовать в начале июня.