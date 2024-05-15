В Лунине машина с подростками слетела в кювет и загорелась

В Лунине ночная поездка двух 14-летних подростков на ВАЗ-2114 закончилась серьезным ДТП. Их машина сгорела.
По предварительным данным, авария случилась в среду, 15 мая, в 3:40 на 3-м километре дороги Лунино - Иванырс.
Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, автомобиль слетел с проезжей части в кювет, опрокинулся и загорелся.
Оба сверстника получили травмы и были госпитализированы.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание обеспечению безопасности детей на дорогах и исключить доступ к управлению автомобилем или мототранспортом подростков, не имеющих прав», - обратился к гражданам начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
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