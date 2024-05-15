В Лунине машина с подростками слетела в кювет и загорелась

15.05.2024 | 12:33

В Лунине ночная поездка двух 14-летних подростков на ВАЗ-2114 закончилась серьезным ДТП. Их машина сгорела.

По предварительным данным, авария случилась в среду, 15 мая, в 3:40 на 3-м километре дороги Лунино - Иванырс.

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, автомобиль слетел с проезжей части в кювет, опрокинулся и загорелся.

Оба сверстника получили травмы и были госпитализированы.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание обеспечению безопасности детей на дорогах и исключить доступ к управлению автомобилем или мототранспортом подростков, не имеющих прав», - обратился к гражданам начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.