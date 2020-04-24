Общество

В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье

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Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по организации работы парикмахерских, ателье, СТО, прачечных и химчисток в период распространения коронавирусной инфекции.

Эти предприятия могут возобновить деятельность при условии соблюдения мер безопасности.

Так, ежедневно перед открытием в помещениях необходимо проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники перед началом трудового дня должны пройти «утренний фильтр».

На входе нужно поставить емкость с антисептиком, в котором содержится не менее 60% изопропилового спирта или 70% - этилового, положить дезинфицирующие салфетки. Между сотрудниками предприятия и клиентами рекомендуется ограничить контакты, обслуживая по предварительной записи в отдельном кабинете и соблюдая интервал между посетителями не менее 20 минут.

Работать сотрудники должны посменно, на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а во время обеденного перерыва не покидать территорию предприятия. Принимать пищу они могут в специально организованном для этого помещении, где есть раковина, а также дезинфицирующие средства для мытья рук.

Помимо этого, работникам порекомендовали использовать индивидуальные средства защиты: халаты, шапочки, маски, перчатки, специальную обувь.

Каждые два часа помещения должны проветриваться. После обслуживания клиента поверхности и инструменты следует протирать влажной тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе.

23 апреля во время прямой линии с подписчиками в Instagram губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на следующей неделе оперативный штаб Пензенской области рассмотрит вопрос об открытии салонов красоты.

«Ситуация очень непростая. Идет рост заболеваемости пневмонией, коронавирусной инфекцией, наши больницы практически заполнены. Если мы сегодня или завтра откроем салоны красоты, то можем получить дополнительное количество заболевших.

Посмотрим до конца этой недели, а на следующей посмотрим по количеству заболевших, открыть или еще раз остаться в таком режиме, в каком находимся сейчас. Я все понимаю. Вы говорите: «Дайте нам возможность работать». Пока штаб считает, что это нецелесообразно. Если ситуация будет развиваться более-менее благоприятно, то мы можем принять это решение (об открытии. - Прим. ред.)», - заявил тогда глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вы говорите: «Дайте нам возможность работать». Пока штаб считает, что это нецелесообразно.

Штаб из бюджета получает деньги вот если штаб на самоокупаемость посадить они завоют и вчера все разрешат открыть.

Капиталистическая страна работать не целесообразно! :)

Гость||

Мне не надо салон красоты. Я боюсь салон красоты.

Гость||

В маршрутках тоже самое надо сделать!

Антисептик на входе,поездки по предварительной записи,расстояние 1,5 метра. Про обработки я молчу.

Гость||

Мне не надо салон красоты. Я боюсь салон красоты.

---

Обычно туда силком не тянут.

Гость||

А вот не будем мы ходить по салонам , вообще не будем трать деньги ни начто кроме еды . Что тогда будут делать ?

Гость||

Капец салон красоты это очень важно в период болезни

Гость||

Гость 12.23. если боишься, не ходи. Да и была ли ты хоть раз в салоне. Тебе хорошо и с кастрюлей на башку и стрижка в круговую. Модистка блин.

Гость||

"Со стороны Охлобыстина - это как тайком от своих друзей жрать под столом бутерброд. Это очень в его духе, – говорит журналист Александр Невзоров. – Понятно, что масса старушек и не старушек хотели бы оказаться на подобном мероприятии,

Гость||

Гость 12.29 если у тебя болезнь, то тебе и подавно делать нечего в салоне, лечись. А другие, кроме таких, хотят быть женщинами всегда, а не рохлями

Гость||

черт бы вас всех не видал((((( какие салоны? какая красота?

И без того больных уже закладывать некуда! кто и когда в этих салонах обработку проводил? мастер с каждым клиентом в тесном контакте -смысл в полутора метрах между креслами? в КИМе потом с ногтями и ресницами лежать?

Гость||

А кто видел, что больных складывать не куда, видио выложите, посмотрим. Блаженные, хватит кошмарить народ. Сидите в изоляции вот и сидите. Вам вообще то что нибудь то нужно, кроме как нажраться, поплакать что денег нет и обосрать власть. Вы сами то чего хорошего сделали

Гость||

На работу нельзя, а в салон можно. Логично.

Гость||

Гость писал(a):

Гость 12.23. если боишься, не ходи. Да и была ли ты хоть раз в салоне. Тебе хорошо и с кастрюлей на башку и стрижка в круговую. Модистка блин.
Не нужен мне салон красоты, у меня на кухне кран менять надо. А магазины не работают.

Гость||

А кто тебя не пускает на работу, иди, всё кому надо уже вторую неделю работают. А ты приглашения ждёшь.

Гость||

Гость писал(a):

Гость 12.23. если боишься, не ходи. Да и была ли ты хоть раз в салоне. Тебе хорошо и с кастрюлей на башку и стрижка в круговую. Модистка блин.
Не знаю что у вас там с бошкой но пару месяцев можно и поотращивать. Мужа сама стригу без проблем.

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Имя: Гость
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