В Пензенской области могут открыться салоны красоты, СТО и ателье

24.04.2020 | 12:05

Роспотребнадзор РФ опубликовал рекомендации по организации работы парикмахерских, ателье, СТО, прачечных и химчисток в период распространения коронавирусной инфекции.

Эти предприятия могут возобновить деятельность при условии соблюдения мер безопасности.

Так, ежедневно перед открытием в помещениях необходимо проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники перед началом трудового дня должны пройти «утренний фильтр».

На входе нужно поставить емкость с антисептиком, в котором содержится не менее 60% изопропилового спирта или 70% - этилового, положить дезинфицирующие салфетки. Между сотрудниками предприятия и клиентами рекомендуется ограничить контакты, обслуживая по предварительной записи в отдельном кабинете и соблюдая интервал между посетителями не менее 20 минут.

Работать сотрудники должны посменно, на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а во время обеденного перерыва не покидать территорию предприятия. Принимать пищу они могут в специально организованном для этого помещении, где есть раковина, а также дезинфицирующие средства для мытья рук.

Помимо этого, работникам порекомендовали использовать индивидуальные средства защиты: халаты, шапочки, маски, перчатки, специальную обувь.

Каждые два часа помещения должны проветриваться. После обслуживания клиента поверхности и инструменты следует протирать влажной тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе.

23 апреля во время прямой линии с подписчиками в Instagram губернатор Иван Белозерцев сообщил, что на следующей неделе оперативный штаб Пензенской области рассмотрит вопрос об открытии салонов красоты.

«Ситуация очень непростая. Идет рост заболеваемости пневмонией, коронавирусной инфекцией, наши больницы практически заполнены. Если мы сегодня или завтра откроем салоны красоты, то можем получить дополнительное количество заболевших.

Посмотрим до конца этой недели, а на следующей посмотрим по количеству заболевших, открыть или еще раз остаться в таком режиме, в каком находимся сейчас. Я все понимаю. Вы говорите: «Дайте нам возможность работать». Пока штаб считает, что это нецелесообразно. Если ситуация будет развиваться более-менее благоприятно, то мы можем принять это решение (об открытии. - Прим. ред.)», - заявил тогда глава региона.