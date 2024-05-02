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Происшествия

В ДТП на шемышейской трассе погибли мужчина и женщина

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В четверг, 2 мая, в Пензенской области случилась автокатастрофа, унесшая человеческие жизни.

В ДТП на шемышейской трассе погибли мужчина и женщина

В 9:30 на 23-м километре трассы Пенза - Шемышейка столкнулись Ford Focus и УАЗ, который в народе называют «буханкой».

В ДТП на шемышейской трассе погибли мужчина и женщина

Жертвами аварии стали 2 человека.

В ДТП на шемышейской трассе погибли мужчина и женщина

На месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью, скончались 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля и 73-летний водитель иномарки.

В ДТП на шемышейской трассе погибли мужчина и женщина

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — видео УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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