В ДТП на шемышейской трассе погибли мужчина и женщина

02.05.2024 | 13:35

В четверг, 2 мая, в Пензенской области случилась автокатастрофа, унесшая человеческие жизни.

В 9:30 на 23-м километре трассы Пенза - Шемышейка столкнулись Ford Focus и УАЗ, который в народе называют «буханкой».

Жертвами аварии стали 2 человека.

На месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью, скончались 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля и 73-летний водитель иномарки.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.