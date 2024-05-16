Жители Заречного могут общаться с врачами в Telegram

16.05.2024 | 18:11

Зареченцы теперь могут общаться с врачами в Telegram: у МСЧ № 59 появился чат в мессенджере. Специалисты отвечают жителям ЗАТО в течение суток.

«У нас есть официальный сайт, но, как показала практика, для горожан это оказалось не совсем удобно: ответ горожане ждали около 3 дней. Поэтому мы вдохновились идеей коллег из закрытого города Новоуральска и создали собственный чат по быстрому решению медицинских вопросов», – цитирует издание «Заречье сегодня» пресс-секретаря МСЧ-59 Веронику Баеву.

Сейчас в чате 16 разделов: новости, детская поликлиника, диспансеризация, школа по подготовке к родам и родительству, женская консультация, льготные лекарства, диагностические исследования, инвалидность, взрослая поликлиника, стационар и др.

«Общение происходит в вопросно-ответной форме. Вы задаете - мы отвечаем. Не обсуждение», - указано в разделе «Правила общения в чате».

Задать вопрос можно с 9:00 до 20:00. На ночь чат отключается.