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Общество

На дорогах может появиться новый предупреждающий знак

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести новый дорожный знак. Свои аргументы он изложил руководителю Росстандарта Антону Шалаеву.

По словам депутата, на участках дорог, проходящих недалеко от специально оборудованных мест для выгула домашних животных, нередки ДТП с участием собак.

Даванков сообщил, что ему поступают жалобы из разных регионов страны на невозможность ограничить скорость движения автомобилей по участкам дорог рядом с местами выгула домашних животных.

Автор инициативы отметил, что в России соответствующий дорожный знак отсутствует.

«В целях снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации считаю необходимым ввести в России новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных». Такой предупреждающий знак будет предупреждать водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных», - цитирует обращение Владислава Даванкова ТАСС.

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Источник — фото pixabay.com
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