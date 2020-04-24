Общество

В Пензе зафиксировали еще один случай коронавируса у младенца

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В пятницу, 24 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о том, что в Пензенской области тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у еще одного месячного ребенка.

Таким образом, в настоящий момент среди пациентов есть уже два младенца в возрасте 1 месяца.

23 апреля стало известно, что коронавирусом заразился годовалый малыш. Всего в области новую инфекцию выявили у девяти детей. Из них трое в возрасте 1 года, двое - 4 лет, двоим - 1 месяц, остальным 5 и 9 лет.

К 24 апреля число жителей региона, заразившихся коронавирусом, стало равно 232. Новые пациенты проживают в Пензе, Заречном, Сурске, Земетчине, Бессоновке, селах Наумкино Шемышейского района и Котел Вадинского района

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Земетчине
Александр Сергеевич наверное там весь уже извертелся из-за этих бездарей!!!

Вот он "могучий русский..."

Гость||

penzainform.ru писал(a):

23 апреля стало известно, что коронавирусом заразился годовалый малыш
а возраст новых заболевших от 18 до 81 )))) бравые писаки

Гость||

где заражаются младенцы, почему не пишете? В больницах?

Гость||

Гость писал(a):

а возраст новых заболевших от 18 до 81 )))) бравые писаки
ты еще веришь в эти "новости" ?

Гость||

Для Гость от 24.04, 11:14

От родителей, где же еще

Гость||

Заражаются в больницах,по всей стране !!!

Гость||

Как же не будут болеть люди если мы (многие) работаем. Руководство думает о том, чтобы прибыль была, а не о людях.

Гость||

Тоже нарушал режим самоизоляции? А вот сороковничек штрафа ему!

Гость||

"ЗеметчинЕ" - это класс!!!

Гость||

Гость писал(a):

Как же не будут болеть люди если мы (многие) работаем.
тебя заставляют работать?

Отняли паспорт?

Не хочешь - увольняйся! Будут работать те, кто хочет работать.

Гость||

Наверняка с малышом лежали в больнице ,там и заразили !

Как вспомнишь ,нахождение там с младенцами,ляжешь с неврологией,подцепишь расстройство кишечника!!!

Гость||

О чем Вы говорите? На детской площадке по Горького 17 каждый день с 11.00 молодая мамаша вместе с бабкой 65+ и двумя маленькими детьми по 2 часа гуляют! А потом пачками все пойдут на карантин! И еще десяток заразят! Куда смотрит полиция?

Гость||

Гость писал(a):

ляжешь с неврологией,подцепишь расстройство кишечника!
Так все ж болезни от нервов. Ты не знала?

Гость||

Гость писал(a):

Для Гость от 24.04, 11:14

От родителей, где же еще

А родители от куда подцепил не в маршрутках ли.

Гость||

ВСЕ ЗАРАЖАЮТСЯ В КИМЕ!!! ТАМ ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬ, А НЕ ЗАРАЖАТЬ!

Имя: Гость
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