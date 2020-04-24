В Пензе зафиксировали еще один случай коронавируса у младенца

В пятницу, 24 апреля, региональный оперативный штаб сообщил о том, что в Пензенской области тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у еще одного месячного ребенка.
Таким образом, в настоящий момент среди пациентов есть уже два младенца в возрасте 1 месяца.
23 апреля стало известно, что коронавирусом заразился годовалый малыш. Всего в области новую инфекцию выявили у девяти детей. Из них трое в возрасте 1 года, двое - 4 лет, двоим - 1 месяц, остальным 5 и 9 лет.
К 24 апреля число жителей региона, заразившихся коронавирусом, стало равно 232. Новые пациенты проживают в Пензе, Заречном, Сурске, Земетчине, Бессоновке, селах Наумкино Шемышейского района и Котел Вадинского района
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Александр Сергеевич наверное там весь уже извертелся из-за этих бездарей!!!
Вот он "могучий русский..."