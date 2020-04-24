В пензенском вузе зафиксировано массовое заболевание COVID-19

24.04.2020 | 12:37

Вспышка коронавируса зарегистрирована в одном из пензенских вузов. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Диагноз подтвержден у восьми иностранных студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. В общежитии введен карантинный режим», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах добавили, что сотрудники Росгвардии и полиции осуществляют пешее патрулирование территории возле общежития.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Пензенской области в общей сложности зарегистрировано 232 случая заболевания COVID-19. За последние сутки подтвердился диагноз у 21 человека. Среди них - младенец и 15-летний подросток.

На 24 апреля опасный вирус удалось побороть 15 пациентам. Пять человек - две женщины 50 и 77 лет и трое мужчин 42, 70 и 75 лет - скончались.