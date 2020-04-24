В пензенском вузе зафиксировано массовое заболевание COVID-19

Вспышка коронавируса зарегистрирована в одном из пензенских вузов. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Диагноз подтвержден у восьми иностранных студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. В общежитии введен карантинный режим», - уточнили в пресс-службе ведомства.
В правоохранительных органах добавили, что сотрудники Росгвардии и полиции осуществляют пешее патрулирование территории возле общежития.
По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Пензенской области в общей сложности зарегистрировано 232 случая заболевания COVID-19. За последние сутки подтвердился диагноз у 21 человека. Среди них - младенец и 15-летний подросток.
На 24 апреля опасный вирус удалось побороть 15 пациентам. Пять человек - две женщины 50 и 77 лет и трое мужчин 42, 70 и 75 лет - скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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их увезли на скорой 2 недели назад, а вы только сейчас об этом говорите)))) тормоза))))