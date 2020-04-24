Общество

В пензенском вузе зафиксировано массовое заболевание COVID-19

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Вспышка коронавируса зарегистрирована в одном из пензенских вузов. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Диагноз подтвержден у восьми иностранных студентов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. В общежитии введен карантинный режим», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах добавили, что сотрудники Росгвардии и полиции осуществляют пешее патрулирование территории возле общежития.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Пензенской области в общей сложности зарегистрировано 232 случая заболевания COVID-19. За последние сутки подтвердился диагноз у 21 человека. Среди них - младенец и 15-летний подросток.

На 24 апреля опасный вирус удалось побороть 15 пациентам. Пять человек - две женщины 50 и 77 лет и трое мужчин 42, 70 и 75 лет - скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

их увезли на скорой 2 недели назад, а вы только сейчас об этом говорите)))) тормоза))))

Гость||

Анализы видимо две недели делали

Гость||

Всего 8 человек, какая же это вспышка? Вспышка-это человек 50-70, как в больнице челябы!

Зачем нагнетаеть, и так тошно!?

Гость||

В общежитии сельхозакадемии уже давно карантин был. Тоже не пишут.

Гость||

Гость писал(a):

Всего 8 человек, какая же это вспышка? Вспышка-это человек 50-70, как в больнице челябы!

Зачем нагнетаеть, и так тошно!?

Что бы вы боялись.

Гость||

вирус наступает

все летит к чертям

берегите печень

ваш омар хайям

Гость||

Мы не боимся, нас бесит тупость сми и руководства, их вредные, глупые действия, дезу какую-то пишут непонятную, тьфу

Гость||

Дано указание - держать быдло в страхе! А под шумок такие дела можно провернуть...

Гость||

В заречный их всех. И ворота заварить

Гость||

13:24 За что вы так ненавидите заречный?

Имя: Гость
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