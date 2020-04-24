В области увеличилось количество выздоровевших жителей с COVID-19

В Пензенской области выздоровели еще 9 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.
Всего на данный момент COVID-19 успешно побороли 24 человека.
23 апреля стало известно, что из больницы выписали 33-летнюю женщину и ее 9-летнего ребенка, у которых ранее диагностировали опасную инфекцию. До этого поправились еще 13 человек.
К 24-му числу новый вирус выявили у 232 жителей региона - за сутки прибавился 21 случай. Новым взрослым пациентам - от 18 до 81 года, есть и двое несовершеннолетних (месячный малыш и 15-летний подросток).
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):ну как??? если от 18 до 81, то как в этом диапазоне 15-ти летний подросток и месячный малыш?