Общество

В области увеличилось количество выздоровевших жителей с COVID-19

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В Пензенской области выздоровели еще 9 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего на данный момент COVID-19 успешно побороли 24 человека.

23 апреля стало известно, что из больницы выписали 33-летнюю женщину и ее 9-летнего ребенка, у которых ранее диагностировали опасную инфекцию. До этого поправились еще 13 человек.

К 24-му числу новый вирус выявили у 232 жителей региона - за сутки прибавился 21 случай. Новым взрослым пациентам - от 18 до 81 года, есть и двое несовершеннолетних (месячный малыш и 15-летний подросток).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новым пациентам - от 18 до 81 года, есть среди них и двое несовершеннолетних (месячный малыш и 15-летний подросток).
ну как??? если от 18 до 81, то как в этом диапазоне 15-ти летний подросток и месячный малыш?

Гость||

Хорошо,что люди выздоравливают,но КРЕМАТОРИЙ всё равно необходимо строить. Очень много ицфекционных смертей.

Гость||

Больную №2 выписали?

Гость||

Почему то толко на официальном сайте там и числится 6 выздоровевших. А у нас про 24 говорят

Гость||

На сайте "коронавирус-монитор" показывает Пенза выздоровевших 15

Гость||

у нас пока соотношение умерших к заразившимся очень плохое, то есть на территории области умирает каждый 46 заразившийся человек, когда в среднем по России он составляет 111. Да и вылечиваются у нас гораздо хуже чем по стране. Посмотрим что будет завтра.

Гость||

Гость писал(a):

Посмотрим что будет завтра.
запрись в туалете, и сиди там до нового года. К тому времени точно будет не страшно!

Гость||

Гость писал(a):

Посмотрим что будет завтра.
запрись в туалете, и сиди там до нового года. К тому времени точно будет не страшно!

Гость||

А завтра переобуются и все будет хорошо )))

Гость||

запрись в туалете, и сиди там до нового года. К тому времени точно будет не страшно!

Кто сказал что я боюсь?? я говорю про уровень нашей с вами медицины.

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