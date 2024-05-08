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Общество

В майские праздники пензенских водителей ждут массовые проверки

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В среду, 8 мая, в Пензенской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». Оно продлится до конца майских праздников.

Сотрудники ДПС будут массово останавливать и оценивать состояние водителей. При подозрении на опьянение их ждет освидетельствование.

Жителей региона призывают не быть равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях в ГИБДД. Для этого есть несколько способов: можно позвонить в дежурную часть (тел.: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05), по номеру 02 или написать в телеграм-бот t.me/Penza_GIBDD_Bot.

Необходимо указать место расположения (город, район, улицу) автомобиля, его марку, госномер и направление движения.

«Управление транспортом в состоянии опьянения, отказ от прохождения освидетельствования водителем на состояние опьянения или передача управления транспортом нетрезвому водителю влекут за собой ответственность в виде административного штрафа - 30 000 рублей - и лишения права управления на срок до 2 лет. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителя ждет уголовная ответственность», - напомнили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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