В Пензе 18-летний водитель ВАЗа попал в серьезное ДТП

14.05.2024 | 11:19

В Пензе в ДТП на улице Перспективной пострадала женщина. Авария случилась утром в понедельник, 13 мая.

По предварительным данным, около 9:15 напротив дома № 4 столкнулись ВАЗ-2115, которым управлял 18-летний автолюбитель, и Daewoo Matiz с 46-летней женщиной за рулем.

На фото, запечатлевшем последствия аварии и опубликованном в телеграм-канале, - ВАЗ с деформированной передней частью. Машина стоит на полосе проезжей части.

«В результате происшествия водитель автомобиля Daewoo получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства аварии.