В пензенских лагерях организуют для детей тематические смены

16.05.2024 | 19:39

В 2024 году необходимо подготовить более качественные воспитательные программы для детских лагерей и организовать в них тематические смены. Об этом заявил первый зампред областного правительства Олег Ягов на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в четверг, 16 мая.

Он отметил, что подходящих тем в 2024 году много.

«Это и объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год семьи, и 80-летие образования Пензенской области, и 100-летие организации первого детского оздоровительного лагеря в Пензе, который располагался в районе Западной Поляны. И еще одна знаковая дата - 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Все это важные события в истории нашей страны, и дети должны знать о них», - пояснил Олег Ягов.

В 2024 году в Пензенской области будут работать 364 лагеря: 14 загородных, 327 - с дневным пребыванием, 22 - труда и отдыха и 1 палаточный.

В бюджете на проведение летней оздоровительной кампании предусмотрено более 480 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 9,7%, уточнили в областном министерстве образования.