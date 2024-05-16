Сетевое издание|18+|Четверг|16 мая 2024|22:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В пензенских лагерях организуют для детей тематические смены

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2024 году необходимо подготовить более качественные воспитательные программы для детских лагерей и организовать в них тематические смены. Об этом заявил первый зампред областного правительства Олег Ягов на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в четверг, 16 мая.

Он отметил, что подходящих тем в 2024 году много.

«Это и объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год семьи, и 80-летие образования Пензенской области, и 100-летие организации первого детского оздоровительного лагеря в Пензе, который располагался в районе Западной Поляны. И еще одна знаковая дата - 50-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Все это важные события в истории нашей страны, и дети должны знать о них», - пояснил Олег Ягов.

В 2024 году в Пензенской области будут работать 364 лагеря: 14 загородных, 327 - с дневным пребыванием, 22 - труда и отдыха и 1 палаточный.

В бюджете на проведение летней оздоровительной кампании предусмотрено более 480 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 9,7%, уточнили в областном министерстве образования.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте