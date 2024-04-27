В Пензе Renault оказался на крыше после столкновения с Tesla

27.04.2024 | 14:26

Днем в субботу, 27 апреля, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 12:30 в районе гипермаркета «Лента» столкнулись Renault, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, и электромобиль Tesla с 30-летним водителем.

От удара Renault перевернулся и застыл на разделительной полосе.

Пострадавшую в аварии женщину доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник видео - группа группа «Пенза Новости».