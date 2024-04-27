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Происшествия

В Пензе Renault оказался на крыше после столкновения с Tesla

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Днем в субботу, 27 апреля, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 12:30 в районе гипермаркета «Лента» столкнулись Renault, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, и электромобиль Tesla с 30-летним водителем.

От удара Renault перевернулся и застыл на разделительной полосе.

Пострадавшую в аварии женщину доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник видео - группа группа «Пенза Новости».

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Источник — фото из чата «Дорожная обстановка Пензы», viber.com
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