Пензенские автоинспекторы массово проверяют водителей

24.04.2020 | 18:30

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Роспотребнадзора массово проверяют водителей, которые сели за руль в условиях самоизоляции.

«В случае необоснованного нахождения на улице в отношении лица, не выполняющего правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, составляется административный протокол», - предупредил заместитель начальника отдела ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Сергей Потапов.

После чего водитель может заплатить штраф - его размер составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

«На сегодняшний день ряд граждан Пензенской области привлечен к административной ответственности. Судебными органами назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД РФ по области Анатолий Огурцов.

Подобные рейды будут проводиться до конца действия режима повышенной готовности.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует без острой необходимости и в отсутствие причин не покидать места своего проживания в целях сохранения собственной жизни и здоровья окружающих вас людей», - напомнил Сергей Потапов.