Общество

Пензенские автоинспекторы массово проверяют водителей

Печать

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Роспотребнадзора массово проверяют водителей, которые сели за руль в условиях самоизоляции.

«В случае необоснованного нахождения на улице в отношении лица, не выполняющего правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, составляется административный протокол», - предупредил заместитель начальника отдела ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Сергей Потапов.

После чего водитель может заплатить штраф - его размер составляет от 1 до 30 тысяч рублей.

«На сегодняшний день ряд граждан Пензенской области привлечен к административной ответственности. Судебными органами назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД РФ по области Анатолий Огурцов.

Подобные рейды будут проводиться до конца действия режима повышенной готовности.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует без острой необходимости и в отсутствие причин не покидать места своего проживания в целях сохранения собственной жизни и здоровья окружающих вас людей», - напомнил Сергей Потапов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

ментовскОе государство

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В случае необоснованного нахождения на улице в отношении лица, не выполняющего правила поведения
Так они же в автомобиле находятся, а не на улице? Тоже план по палкам спустили? В Новосибирске вон доспускались...

Гость||

Начинать проверки надо с мест массового пребывания граждан, то есть с автобусов и маршруток)))

Гость||

Гость писал(a):

Начинать проверки надо с мест массового пребывания граждан, то есть с автобусов и маршруток)))
Да что же вы не поймете, что цель не разорвать потенциальные цепочки заражения, а собрать больше штрафов.

Гость||

Именно остановить утром автобус и всех оштрафовать! Интересно как граждане это воспримут ! если не кому нельзя нарушать?

Гость||

Вот это начался беспредел. И интересно сколько мы будем это терпеть. Давно переворота в стране не было .

Гость||

Как хорошо, что большинство горожан не заходят сюда и не читают эти вопли

Гость||

Гость писал(a):

Начинать проверки надо с мест массового пребывания граждан, то есть с автобусов и маршруток)))
В Москве начинают штрафовать пассажиров автобусов и метро за несоблюдение расстояния 1,5 метра в транспорте. Почему в Пезе не запретят маршрутки на время пандемии?

Гость||

какая разница...путинские очколизы от короновируса сдохнут или с голода...

Гость||

Не надо сравнивать Москву и Пензу. Это даже не разные государства, а разные планеты.

Гость||

А где разъяснения что можно , а что нельзя ? Вот рынки работают - как туда добираться ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Начинать проверки надо с мест массового пребывания граждан, то есть с автобусов и маршруток)))
Да что же вы не поймете, что цель не разорвать потенциальные цепочки заражения, а собрать больше штрафов.

Верно на 100%. Кое-где уже план по "палкам" уже спустили для инспекторов.

И какой же циничный посыл: если я, например, хочу уехать с заражённого города и быть на даче в одиночестве, то кого же я там заражаю? Ан нет, протокол и решение суда - плати 15 000. В стране теперь же провал по доходам, надо как-то компенсировать.

Однозначно лицемерный и несправедливый замысел.

Гость||

Вот ваша местная власть как ведёт себя,себе она и пропуска делает и по магазинам ходят и не кого ещё из них не штрафуют.

Гость||

Гость писал(a):

ментовскОе государство
а ты хотел анархию что ли?

Гость||

Жрать развози по домам Губернатор. Народ хочет Жрать!!! и коммуналку плати своим Постановлением

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте