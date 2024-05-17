На ул. Воронова в Пензе дети рискуют получить травмы из-за раскопок

Некоторые разрытия в Пензе, где ресурсники работают на сетях, представляют опасность для окружающих. К такому выводу пришел замглавы городской администрации Ильдар Усманов, побывавший на объектах в четверг, 16 мая.
К примеру, на Воронова, 14, зона раскопок недостаточно огорожена. «Рядом находятся игровые элементы, нужно исключить вероятность детских травм», - подчеркнул Усманов.
Также он раскритиковал низкие темпы восстановления благоустройства после ремонта инженерных сетей здесь и рядом, на Воронова, 8.
«Важно соблюдать и культуру производства работ. Песок и строительный мусор разносятся по дороге и портят внешний вид газонов», - отметил чиновник.
Он предупредил, что при несоблюдении установленных графиков муниципалитет управомочен привлекать нарушителей к ответственности.
«Сегодня мы уже пригласили для составления административных протоколов ряд подрядных организаций. Это компании, которые не успели в срок до 9 мая восстановить благоустройство объектов на улично-дорожной сети. Им грозит штраф размером от 200 тысяч рублей за каждый участок», - процитировали Ильдара Усманова в пресс-службе администрации Пензы.
С начала 2024 года в Пензе случилось несколько ЧП из-за разрытий. 30 марта у дома № 7 на улице Серпуховской в Цыганском Поселке 52-летний мужчина упал в коллектор, заполненный водой, и утонул.
Ночью 23 февраля 35-летний житель Пензы оказался в залитом водой котловане на улице Суворова. Пострадавшего пришлось вытаскивать при помощи альпинистского снаряжения, после чего его госпитализировали с травмами. Прокуратура выявила нарушения, допущенные ресурсниками при проведении аварийных работ.
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