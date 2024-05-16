17 мая в Пензенской области наконец станет теплее

16.05.2024 | 22:00

17 мая в Пензенской области ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдет кратковременный дождь.

В ночь на пятницу температура опустится до 0...+5 градусов. Местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5.

Днем потеплеет до +17 градусов. Будет дуть умеренный юго-западный ветер - 6-11 м/с, сообщили в Приволжском УГМС.

К ночи на субботу температура опустится до +4...+9. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь.

17 мая в народном календаре Пелагея Заступница. На Руси верили: если в этот день ясно, так будет и все лето. Дождь 17 мая сулил хороший урожай.