Комитет Госдумы призвал отклонить проект об отсрочке для отцов 3 детей

16.05.2024 | 18:56

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей.

Сейчас отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации получают мужчины, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и трех детей в возрасте до 16 лет на иждивении.

Авторы законопроекта предложили предоставлять отсрочку гражданам, имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при обучении по очной форме.

В заключении Комитета Госдумы по обороне, подписанном его главой Андреем Картаполовым, говорится: Комитет принимает во внимание, что законопроект направлен на защиту интересов особой категории семей, и с пониманием относится к постоянному стремлению авторов защитить максимальное число граждан от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации, как частичной, так и общей.

«Вместе с тем Комитет по обороне не может согласиться с предложенным авторами законопроекта способом защиты многодетных семей», - подчеркивается в документе.

В Комитете указали, что мобилизация представляет собой особый правовой режим, вводимый в связи с необходимостью решения государством задач, которые текущим составом Вооруженных Сил РФ мирного времени не могут быть реализованы. Отмечается, что расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании Вооруженных Сил РФ.

В Правительстве России в свою очередь указали, что законопроект требует существенной доработки.