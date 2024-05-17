За несколько недель до сдачи завод на Гидрострое готов на 70%

17.05.2024 | 10:35

Асфальтобетонный завод в районе улиц Пушанина и Рябова в Пензе готов на 70%. Об этом в четверг, 16 мая, сообщили в городской администрации.

Уже смонтирована асфальтосмесительная установка производительностью 175 тонн в час, а также КПП с весовой. Сейчас подрядчик занимается устройством газопровода, сетей электроснабжения, возведением административно-бытового корпуса с лабораторией.

«Выпуск первой продукции завода намечен на конец июня. Предприятие обеспечит «Пензавтодор» необходимым на сегодняшний день количеством асфальтобетона для проведения мероприятий по ремонту и строительству дорог в нашем городе», - процитировала главу Пензы Александра Басенко пресс-служба мэрии.

Объект возводится в бывшей промзоне колонии № 5, точный адрес - Пушанина, 77. Сейчас это территория МБУ «Пензавтодор», в ведении муниципального учреждения уже находится и сам завод.

«В июне планируем начать работу», - заявил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев на последней сессии гордумы в апреле, уточнив, что потом для ремонта дорог и других территорий наконец можно будет использовать асфальт местного производства.

Тогда депутат Александр Смирнов поинтересовался, будут ли в таком случае действовать какие-то льготные условия при оформлении договоров на асфальтировку зон у школ, детских садов, во дворах.

«Наш текущий завод - малой мощности, и мы не можем выполнять большой объем работ, в первую очередь с этой целью завод строится. А если покупать [асфальт] на стороне, то стоимость его как минимум в 2-3 раза выше будет», - пояснил и. о. начальника УЖКХ Михаил Парастаев.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин призвал чиновника не делать поспешных выводов: «Я бы не говорил сейчас таких цифр. Вы сначала постройте, посмотрите, какие затраты у вас будут. А то сейчас скажете, что цена в 3 раза ниже будет, а по факту она будет такая же».