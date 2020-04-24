Общество

Губернатор проведет прямую линию по вопросам социальной поддержки

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В пятницу, 24 апреля, губернатор Иван Белозерцев анонсировал прямую линию, посвященную мерам социальной поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Пост об этом он разместил в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

«После прямой линии для бизнеса в Instagram провел совещание с министрами. Вопросов от подписчиков поступает очень много, каждому необходимо внимание и решение. Ситуация сейчас однозначно непростая, мы все с вами это понимаем. Прямые линии буду проводить еще чаще», - написал глава региона.

Он добавил, что намерен изменить формат линий и попросил подписчиков оставлять свои вопросы под его постами во «ВКонтакте» и Instagram. Ответы на них прозвучат в субботу, 25 апреля.

Начнется прямая линия в 11:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

губирнатар,памагиииии,милай, у миня 500руплей асталась, мая ошеня жрать хатеть.

Гость||

_______________

Гость||

Губернатор!

Отменяй этот режим ХЗ, пусть люди работают.

Кто боится этого "вируса" - пусть сидят дома, и не выходят.

Почему нормальные люди должны страдать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он добавил, что намерен изменить формат линий и попросил подписчиков оставлять свои вопросы под его постами во «ВКонтакте» и Instagram. Ответы на них прозвучат в эфире, который пройдет в субботу, 25 апреля.
Вот так,ну не готов губернатор в живую общаться с народом,это же общаться не с подставными предпринимателями ,с которыми вопросы обговорили заранее.)))))Кстати а губернатор не подскажет у кого числа населения нашей области есть Инстаграмм ?Это сеть так же распространена у населения ,как швейцарские часы,вот только большинству не до понтов.

Гость||

Досрочные перевыборы губернатора актуальны.

Гость||

А с этим говорить не о чем.

Гость||

щтрафы вот вам поддержка .

Гость||

Постройте хотя бы Крематорий для города. Это будет арт-объектом губернатора.

Гость||

Не дождетесь,кто ж с кормушки уходит,вы бы смогли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он добавил, что намерен изменить формат линий и попросил подписчиков оставлять свои вопросы под его постами во «ВКонтакте» и Instagram.
Instagram ,таки это американская соц.сеть.

Гость||

УРА! скоро май!

Поплаваем на белых речных трамвайчиках!

Гость||

Гость писал(a):

Главный офис компании Instagram расположен в Сан-Франциско, штат Калифорния, США.
так это они, загоняют огромные деньги? Вот где они телефоны-то берут!

Гость||

ФОТА - ЗАЧОТ!!!

Гость||

Гость писал(a):

УРА! скоро май!

Поплаваем на белых речных трамвайчиках!

После засыпки Суры грунтом ООО Автодорога Недопёкиных при строительстве двух мостов,осталось только положить рельсы по дну,лебёдки поставить и будет речной трамвай .)))))Кстати "контора" списала два катера береговой охраны и продаёт их по ляму за каждый ,жаль без вооружения.)))

Гость||

Гость писал(a):

Отменяй этот режим ХЗ, пусть люди работают.

Кто боится этого "вируса" - пусть сидят дома, и не выходят.

Денег нет, держаться не на что.

Имя: Гость
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