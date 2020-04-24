Губернатор проведет прямую линию по вопросам социальной поддержки

В пятницу, 24 апреля, губернатор Иван Белозерцев анонсировал прямую линию, посвященную мерам социальной поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Пост об этом он разместил в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.
«После прямой линии для бизнеса в Instagram провел совещание с министрами. Вопросов от подписчиков поступает очень много, каждому необходимо внимание и решение. Ситуация сейчас однозначно непростая, мы все с вами это понимаем. Прямые линии буду проводить еще чаще», - написал глава региона.
Он добавил, что намерен изменить формат линий и попросил подписчиков оставлять свои вопросы под его постами во «ВКонтакте» и Instagram. Ответы на них прозвучат в субботу, 25 апреля.
Начнется прямая линия в 11:00.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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