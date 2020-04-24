В регионе выявили новых больных коронавирусной инфекцией

24.04.2020 | 10:40

За сутки в Пензенской области подтвердился еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. На пятницу, 24 апреля, количество заболевших COVID-19 в регионе составило 232.

Как сообщили в оперштабе, новым пациентам - от 18 до 81 года. Кроме того, есть и несовершеннолетние больные (15-летний подросток и младенец).

На 24 апреля опасный вирус удалось побороть 15 пациентам. Пять человек - две женщины, 50 и 77 лет, и трое мужчин, 42, 70 и 75 лет, - скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В настоящее время в искусственной вентиляции легких нуждаются четверо больных. Это люди пенсионного возраста, их состояние медики оценивают как тяжелое.