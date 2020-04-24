В регионе выявили новых больных коронавирусной инфекцией

За сутки в Пензенской области подтвердился еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. На пятницу, 24 апреля, количество заболевших COVID-19 в регионе составило 232.
Как сообщили в оперштабе, новым пациентам - от 18 до 81 года. Кроме того, есть и несовершеннолетние больные (15-летний подросток и младенец).
На 24 апреля опасный вирус удалось побороть 15 пациентам. Пять человек - две женщины, 50 и 77 лет, и трое мужчин, 42, 70 и 75 лет, - скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
В настоящее время в искусственной вентиляции легких нуждаются четверо больных. Это люди пенсионного возраста, их состояние медики оценивают как тяжелое.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):15 больше 18?
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