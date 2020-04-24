Общество

В регионе выявили новых больных коронавирусной инфекцией

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За сутки в Пензенской области подтвердился еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. На пятницу, 24 апреля, количество заболевших COVID-19 в регионе составило 232.

Как сообщили в оперштабе, новым пациентам - от 18 до 81 года. Кроме того, есть и несовершеннолетние больные (15-летний подросток и младенец).

На 24 апреля опасный вирус удалось побороть 15 пациентам. Пять человек - две женщины, 50 и 77 лет, и трое мужчин, 42, 70 и 75 лет, - скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В настоящее время в искусственной вентиляции легких нуждаются четверо больных. Это люди пенсионного возраста, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как сообщили в оперштабе, новым пациентам от 18 до 81 года. Среди заболевших есть 15-летний подросток.
15 больше 18?

Вы как считаете?

Гость||

Вы как считаете?

---

Как вся наша статистика - от балды.

Гость||

А почему на официальном сайте выздоровевших всего 6?

Гость||

Плюс 21!Горжусь тобой, мой Сурский край!

Гость||

Вы пишите выздоровило 15 человек. А на сайте стопкороновирус 6. Почему такое расхождение информации.

Гость||

Гость писал(a):

ость|24.04.2020 10:47|

Вы как считаете?

---

- от балды.

Один посчитал от балды,сейчас репу чешет, как щтраф оплатить.

Гость||

Уже даже не интересно статистику смотреть. Дурят и всё! А под шумок заточают в электронную тюрьму. Страшно что будет дальше, а не вирус

Гость||

Мы верим, верим.

Играйтесь цифрами дальше. Но только отмените режим ХЗ.

Мы будем нормально жить, и работать, а вы дальше бюджет пилите, не мешая нам.

Гость||

Сколько раз говорили сидите дома что тут не поняного врачи стараются что бы спасти всех нас что бы мы жили а нет надо блин погулять и родители куда отпускают блин своих детей каждый день и не страшно берегите себя и своих близких!!!!

Гость||

Что значит 4 человека нуждаются в ивл? Их что- не обеспечили аппаратами, поэтому они в тяжелом состоянии? Понапишут называется!

Гость||

Сиди, кто тебе не дает

Гость||

Сколько среди этих больных , граждан иностранных государств ?

Гость||

Гость писал(a):

А почему на официальном сайте выздоровевших всего 6?
Все также от балды!

Гость||

Как бы пропускной режим не ввели (((. Если перевалит за три дня за 3 сотни, то точно введут пропускную систему (((

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.04.2020 11:02|

Сколько среди этих больных , граждан иностранных государств ?

Чтоб тебя любопытство съело

← Ctrl пред.
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след. Ctrl →
Имя: Гость
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