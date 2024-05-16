Сетевое издание|18+|Четверг|16 мая 2024|22:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном 3 дня будут отключать горячую воду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном в течение 3 дней будут отключать горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Речь идет о вторнике, среде и четверге следующей недели - 21, 22 и 23 мая. Горячей воды не будет с 8:00 до 17:00.

Мероприятия направлены на проверку прочности и надежности трубопроводов тепловой сети.

После первого этапа испытаний ресурсники выявили дефектные участки на проспекте Мира, 14, и проспекте 30-летия Победы, 17.

С 15 мая из-за проведения гидравлических испытаний теплосетей без горячей воды остались жители десятков многоквартирных домов в Пензе. Ресурс обещали вернуть 29 мая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте