В Заречном 3 дня будут отключать горячую воду

16.05.2024 | 20:52

В Заречном в течение 3 дней будут отключать горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Речь идет о вторнике, среде и четверге следующей недели - 21, 22 и 23 мая. Горячей воды не будет с 8:00 до 17:00.

Мероприятия направлены на проверку прочности и надежности трубопроводов тепловой сети.

После первого этапа испытаний ресурсники выявили дефектные участки на проспекте Мира, 14, и проспекте 30-летия Победы, 17.

С 15 мая из-за проведения гидравлических испытаний теплосетей без горячей воды остались жители десятков многоквартирных домов в Пензе. Ресурс обещали вернуть 29 мая.