На проспекте Строителей женщина на Peugeot сбила пешехода

24.04.2024 | 15:33

В среду, 24 апреля, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Фото с места событий появилось в Сети. На нем запечатлены карета скорой помощи и медики, работающие на месте аварии.

Подробности инцидента порталу PenzaInform.ru рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 11:00 у дома № 58г на проспекте Строителей 30-летняя автолюбительница, управлявшая Peugeot, наехала на 45-летнего мужчину.

«Пешеход госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

19 апреля в Пензе на пересечении улиц Советской и Лермонтова 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем Volkswagen Polo, сбил 2 пешеходов. 37-летнего мужчину госпитализировали с травмами, 27-летней женщине медики оказали помощь на месте и отпустили.