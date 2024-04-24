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Происшествия

На проспекте Строителей женщина на Peugeot сбила пешехода

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В среду, 24 апреля, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Фото с места событий появилось в Сети. На нем запечатлены карета скорой помощи и медики, работающие на месте аварии.

Подробности инцидента порталу PenzaInform.ru рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 11:00 у дома № 58г на проспекте Строителей 30-летняя автолюбительница, управлявшая Peugeot, наехала на 45-летнего мужчину.

«Пешеход госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

19 апреля в Пензе на пересечении улиц Советской и Лермонтова 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем Volkswagen Polo, сбил 2 пешеходов. 37-летнего мужчину госпитализировали с травмами, 27-летней женщине медики оказали помощь на месте и отпустили.

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Источник — фото «Подслушано в Арбеково | Пенза»
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