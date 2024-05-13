На праздники более 200 пензенских водителей сели за руль пьяными

13.05.2024 | 13:19

В Пензенской области подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель». Мероприятие организовали с 8 по 12 мая.

За эти дни за пьяную езду задержали 215 автомобилистов.

«Основной задачей проводимых мероприятий является обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения», - пояснили в УГИБДД УМВД России по области.

Рейды «Нетрезвый водитель» проводятся Госавтоинспекцией регулярно. Полицейские призывают граждан быть неравнодушными и сообщать о пьяных за рулем. Звонки принимают в дежурной части по номерам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02.

«Позвонив, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - добавили в ГИБДД.