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Общество

Стал известен график работы МРЭО ГИБДД в праздники

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В пензенской Госавтоинспекции рассказали о работе подразделений МРЭО в предстоящие праздники. График изменится из-за Дня труда и Дня Победы.

27 и 30 апреля, 2, 3, 4, 7 и 8 мая подразделения будут принимать посетителей в обычном режиме.

28, 29 апреля, а также 1, 5, 6, 9, 10 мая - выходные дни.

Ранее в региональном минздраве опубликовали график работы медучреждений в майские праздники.

Специализированную помощь в стационарах окажут в полном объеме без перерыва и выходных. Также не будет изменений в работе службы скорой помощи.

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