Главное о коронавирусе за 18 апреля: храмы закрыты, вирус наступает, транспорт сокращен

В Пензенской области выявлен 21 новый пациент с COVID-19.
Назван срок действия дезсредств для обработки общественных мест.
Силовики не пустят пензенцев в храмы.
Назван возраст новых заболевших коронавирусом.
Определены случаи, когда беременные пензячки могут прийти
к врачу.
В Пензе 10 пациентов с коронавирусом готовятся к выписке.
Санобработку в Пензе в условиях плохой погоды будут повторять.
В пензе на маршруты выйдет лишь треть общественного транспорта.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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