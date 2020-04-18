Главное о коронавирусе за 18 апреля: храмы закрыты, вирус наступает, транспорт сокращен

18.04.2020 | 22:45

В Пензенской области выявлен 21 новый пациент с COVID-19.

Назван срок действия дезсредств для обработки общественных мест.

Силовики не пустят пензенцев в храмы.

Назван возраст новых заболевших коронавирусом.

Определены случаи, когда беременные пензячки могут прийти

к врачу.

В Пензе 10 пациентов с коронавирусом готовятся к выписке.

Санобработку в Пензе в условиях плохой погоды будут повторять.

В пензе на маршруты выйдет лишь треть общественного транспорта.