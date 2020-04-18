Общество

Главное о коронавирусе за 18 апреля: храмы закрыты, вирус наступает, транспорт сокращен

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В Пензенской области выявлен 21 новый пациент с COVID-19.

Назван срок действия дезсредств для обработки общественных мест.

Силовики не пустят пензенцев в храмы.

Назван возраст новых заболевших коронавирусом.

Определены случаи, когда беременные пензячки могут прийти

к врачу.

В Пензе 10 пациентов с коронавирусом готовятся к выписке.

Санобработку в Пензе в условиях плохой погоды будут повторять.

В пензе на маршруты выйдет лишь треть общественного транспорта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

"Коронавирус вылечил всю планету.

Люди перестали умирать от рака, инфаркта, инсульта. Умирают только от коронавируса"

Гость||

Гость писал(a):

"Коронавирус вылечил всю планету.

Люди перестали умирать от рака, инфаркта, инсульта. Умирают только от коронавируса"

Прав известный телеграм канал ПЕНЗЕНСКАЯ ГАРМОНЬ, надо давать полную информацию о болезни, а не резать ???!!!! Просим Оперативный Штаб подтвердить, либо опровергнуть информацию о заражении COVID-19 мед персонала инфекционной больницы, Бурденко, Тубдиспансера и Психиатрической. В народе со скоростью удара молнии распространяется слух о массовом заболевании врачей! ТК ДЧ необходимо отдельной строкой давать такую информацию!

Имя: Гость
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