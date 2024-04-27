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Общество

11 мая в Пензе закроют для транспорта 2 улицы

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11 мая с 9:30 до 13:00 в Пензе будет закрыт проезд по улице Карла Маркса (от Кирова до Володарского), а также по улице Белинского (от Карла Маркса до Лермонтова).

Как пояснили в администрации города, ограничения связаны с проведением Кубка России по спортивному ориентированию.

«Они вводятся в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города», - уточнили в пресс-службе.

11 мая в Пензе закроют для транспорта 2 улицы

Общественный транспорт принятая мера не затронет.

Ранее в мэрии предупредили, что в связи с работами по благоустройству улицу Белинского закроют для проезда с 22:00 субботы, 27 апреля, до 17:00 следующего дня. Также на всем ее протяжении - от Карла Маркса до Лермонтова - будет запрещена стоянка автомобилей.

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Источник — фото № 2 администрации Пензы
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