11 мая в Пензе закроют для транспорта 2 улицы

27.04.2024 | 13:59

11 мая с 9:30 до 13:00 в Пензе будет закрыт проезд по улице Карла Маркса (от Кирова до Володарского), а также по улице Белинского (от Карла Маркса до Лермонтова).

Как пояснили в администрации города, ограничения связаны с проведением Кубка России по спортивному ориентированию.

«Они вводятся в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города», - уточнили в пресс-службе.

Общественный транспорт принятая мера не затронет.

Ранее в мэрии предупредили, что в связи с работами по благоустройству улицу Белинского закроют для проезда с 22:00 субботы, 27 апреля, до 17:00 следующего дня. Также на всем ее протяжении - от Карла Маркса до Лермонтова - будет запрещена стоянка автомобилей.