19 апреля в Пензе на маршруты выйдет только 30% транспорта

18.04.2020 | 20:09

В воскресенье, 19 апреля, движение общественного транспорта в Пензе будет ограничено по всем маршрутам.

На линии выйдет около 30% автобусов, маршруток и троллейбусов от числа транспортных средств, работающих в городе по будням. Об этом предупредили в пресс-службе администрации областного центра.

Транспорт будет курсировать преимущественно в утренние и вечерние часы, чтобы горожане смогли приехать на работу и обратно. Интервал движения в это время составит 15-20 минут, в остальное - 25-30 минут.

«Меры призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции. Пензенцев просят воздержаться от поездок по городу», - объяснили снижение количества машин в мэрии.