19 апреля в Пензе на маршруты выйдет только 30% транспорта

В воскресенье, 19 апреля, движение общественного транспорта в Пензе будет ограничено по всем маршрутам.
На линии выйдет около 30% автобусов, маршруток и троллейбусов от числа транспортных средств, работающих в городе по будням. Об этом предупредили в пресс-службе администрации областного центра.
Транспорт будет курсировать преимущественно в утренние и вечерние часы, чтобы горожане смогли приехать на работу и обратно. Интервал движения в это время составит 15-20 минут, в остальное - 25-30 минут.
«Меры призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции. Пензенцев просят воздержаться от поездок по городу», - объяснили снижение количества машин в мэрии.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Для этого нужно увеличивать количество транспорта и отменять льготный проезд.