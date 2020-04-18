Общество

19 апреля в Пензе на маршруты выйдет только 30% транспорта

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В воскресенье, 19 апреля, движение общественного транспорта в Пензе будет ограничено по всем маршрутам.

На линии выйдет около 30% автобусов, маршруток и троллейбусов от числа транспортных средств, работающих в городе по будням. Об этом предупредили в пресс-службе администрации областного центра.

Транспорт будет курсировать преимущественно в утренние и вечерние часы, чтобы горожане смогли приехать на работу и обратно. Интервал движения в это время составит 15-20 минут, в остальное - 25-30 минут.

«Меры призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции. Пензенцев просят воздержаться от поездок по городу», - объяснили снижение количества машин в мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Меры призваны предупредить распространение коронавирусной инфекции.
Для этого нужно увеличивать количество транспорта и отменять льготный проезд.

Гость||

Какой - то странный способ решения проблемы...хотя,уже не удивляет.

Гость||

Упиры у власти, готовы у людей последнее отобрать свободу.

Гость||

Тут лошье одно пишет так понял. Нормальные люди на своих передвигаются авто.

Гость||

А сегодня гбддешники оккупировали ул.Ставского,местных жителей штрафуют за переход внутриквартальной дороги.

Гость||

18.04.2020 20:49|

А сегодня гбддешники оккупировали ул.Ставского,местных жителей штрафуют за переход внутриквартальной дороги.

Надо было собраться всем двором и попросить вежливо их покинуть улицу.

Гость||

На Пасху нельзя.посетить кладбище нельзя.9 мая перенос. Так и лета нас ещё хотят лишить

Гость||

18.04.2020 20:47|

Тут лошье одно пишет так понял. Нормальные люди на своих передвигаются авто.

А ты чо пишешь если реальный чел. Опустился теперь ты тоже лохапед

Гость||

Нормальный водитель это шофер а не ездок.

Гость||

Сovid 19, 19апреля.

Завтра развязка, силы тьмы победят или силы света!

Гость||

Энти воскресения,взять и отменить.Гость писал(a):

Тут лошье одно пишет так понял. Нормальные люди на своих передвигаются авто.
Лопушок.Передвигайся и дальше.Передвигается он видите ли.Передвижник.Завтра повезёшь меня с компанией на своём авто,за 70 рублей.Убер-Юзер.

Гость||

Верните 1 автобус!

Имя: Гость
Комментарий:

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