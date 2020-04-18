В Пензенской области выявлены новые пациенты с COVID-19

18.04.2020 | 10:55

По данным сайта стопкоронавирус.рф на субботу, 18 апреля, в Пензенской области насчитывается 140 заболевших COVID-19.

На 17 апреля пациентов с коронавирусом в регионе было 119. Таким образом, прирост - 21 заболевший с подтвержденным диагнозом.

Все больные с коронавирусной инфекцией госпитализируются в три лечебных учреждения: областную больницу им. Н. Н. Бурденко, центр специализированных видов медицинской помощи и городскую больницу № 4.

Для оказания помощи детям подготовлены 120 коек в областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова.

Еще два лечебных учреждения приводятся в режим готовности. Это госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден.

Также 17 апреля стало известно о выздоровлении 22-летнего пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Молодой мужчина пробыл в больнице три недели. Число излечившихся от опасной болезни составило 5.