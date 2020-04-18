Общество

В Пензенской области выявлены новые пациенты с COVID-19

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По данным сайта стопкоронавирус.рф на субботу, 18 апреля, в Пензенской области насчитывается 140 заболевших COVID-19.

На 17 апреля пациентов с коронавирусом в регионе было 119. Таким образом, прирост - 21 заболевший с подтвержденным диагнозом.

Все больные с коронавирусной инфекцией госпитализируются в три лечебных учреждения: областную больницу им. Н. Н. Бурденко, центр специализированных видов медицинской помощи и городскую больницу № 4.

Для оказания помощи детям подготовлены 120 коек в областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова.

Еще два лечебных учреждения приводятся в режим готовности. Это госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден.

Также 17 апреля стало известно о выздоровлении 22-летнего пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Молодой мужчина пробыл в больнице три недели. Число излечившихся от опасной болезни составило 5.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Где Дина Черемушкина? Почему молчит новоявленная звезда пензенского информбомонда?

Гость||

Кайфует она при такой з.п.

Гость||

Дайте поспать человеку в выходной

Гость||

Гость писал(a):

Где Дина Черемушкина? Почему молчит новоявленная звезда пензенского информбомонда?
За изолировали ,изолентой.)))))

Гость||

А почему молчит Рябихина, куратор здравоохранения?

Гость||

Ну зато говорят сидите дома, а в области все больше объектов открывается для работы.Что как то от обратного идем

Гость||

Внушаемые, началось в колхозе утро!

Откуда же берутся устрашающие цифры смертей от коронавируса?

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер на пресс-конференции 20 марта заявил, что причиной смерти умерших с положительным результатом теста в Германии власти официально считают коронавирус, невзирая на наличие других болезней.

То, что в Германии дела обстоят именно так, подтвердил немецкий вирусолог Хендрик Стрик, приведя пример 78-летнего мужчины, который умер от сердечной недостаточности без малейшего поражения лёгких, но был включен в статистику смертей от коронавируса. «Официальные данные из лабораторий показывают, что вирус распространяется гораздо медленнее, чем утверждалось… Власти и правительство отказываются проводить необходимые расследования и “ усложнять” информацию», – пишут немецкие СМИ.

Гость||

А соседнем регионе Самаре да и Саратов контроль видно лучше, а Самаре вообще рост остановился.А у нас видно совсем уже не никто не контролирует

Гость||

Гость писал(a):

А почему молчит Рябихина, куратор здравоохранения?
А что может сказать про здравоохранение учитель истории со стажем работы в школе 3 года .)))

Гость||

Сообщения о молодых и здоровых людях, скончавшихся от коронавируса, при ближайшем рассмотрении оказались ложными», – говорят представители независимой швейцарской исследовательской группы Swiss Propaganda Research (SPR). Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них были серьёзные предпосылки (например, недиагностированный лейкоз). О том же пишут британская The Guardian и испанский портал Gool.com.

Гость||

18.04.2020 11:22|

А соседнем регионе Самаре да и Саратов контроль видно лучше, а Самаре вообще рост остановился.А у нас видно совсем уже не никто не контролирует

Там губеры инициативые, адекватные не кошмарят народ, не боятся Путина, а наш только живёт по директивам и приказам из Москвы. Солдат одним словом

Гость||

Ну какие районы области в этот раз отличились?

Гость||

В Москве появились баннеры с надписью «Боже, храни Россию и президента!».

Гость||

Да никто в эту лажу не верит уже

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.04.2020 11:27|

18.04.2020 11:22|

А соседнем регионе Самаре да и Саратов контроль видно лучше, а Самаре вообще рост остановился.А у нас видно совсем уже не никто не контролирует

Там губеры инициативые, адекватные не кошмарят народ, не боятся Путина, а наш только живёт по директивам и приказам из Москвы. Солдат одним словом

Гость писал(a):
Гость|18.04.2020 11:27|

18.04.2020 11:22|

А соседнем регионе Самаре да и Саратов контроль видно лучше, а Самаре вообще рост остановился.А у нас видно совсем уже не никто не контролирует

Там губеры инициативые, адекватные не кошмарят народ, не боятся Путина, а наш только живёт по директивам и приказам из Москвы. Солдат одним словом

Своего ума просто нет.Как школьник...два слова связать не может.Одна вода из уст...БЛА,БЛА,БЛА.Сам себя компрометируя...Сам себе противоречит!

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