Определены случаи, когда беременные пензячки могут прийти к врачу

18.04.2020 | 14:00

В пятницу, 17 апреля, губернатор Иван Белозерцев внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В частности, до 30 апреля беременным женщинам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

«Посещение специалистов в женских консультациях, дневных стационарах и консультативно-диагностических отделениях возможно в случаях:

- при наличии жалоб;

- для постановки на учет по беременности;

- для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики;

- для введения антирезусного иммуноглобулина», - говорится в документе, размещенном на сайте правительства региона.

Ранее специалисты Министерства здравоохранения Пензенской области настоятельно рекомендовали женщинам, ожидающим рождения ребенка, заявлять о себе медикам, если в семье есть заболевшие простудными заболеваниями. Для этого предлагается позвонить по телефону наблюдающему гинекологу, предупредить о себе участкового врача, пришедшего на дом к родственникам с симптоматикой респираторных заболеваний, или бригаду скорой помощи, приехавшую к родственникам с температурой.

Сотрудники женских консультаций должны обзвонить всех беременных женщин и проинформировать их по проблемам.

В регионе уже есть случаи, когда COVID-19 подозревается или подтвержден у будущих мам. Женщины получают лечение. Тех, кому подошло время рожать, ждут в больнице имени Н. Н. Бурденко.

15 апреля стало известно о том, что коронавирусная инфекция подтверждена у трех младенцев, одному из которых 1 месяц, двум - 1 год.