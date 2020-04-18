Силовики не пустят пензенцев в храмы, чтобы обеспечить безопасность

18.04.2020 | 13:00

В пятницу, 17 апреля, в администрации Пензы обсуждалось проведение празднования Светлого Христова Воскресения.

Из-за угрозы распространения опасной коронавирусной инфекции храмы в регионе закрылись до конца апреля. Богослужения проводятся без участия прихожан.

Не станет исключением и пасхальная ночь. Во время службы у действующих храмов будет организовано дежурство сотрудников полиции и Росгвардии совместно с муниципальными служащими.

Пасхальное богослужение из Успенского кафедрального собора в Пензе, которое совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на официальном YouTube-канале региона. Служба начнется в 23:30 и завершится в 2:30.

Также в воскресенье, 19 апреля, для посещения будут закрыты кладбища.

«Православие не приветствует их посещение на Пасху. Тем не менее многие пензенцы традиционно отправляются в Светлое Христово Воскресение на могилы родных и близких. В этом году в связи с эпидситуацией посещение кладбищ временно приостановлено», - напомнили в мэрии.

Готовность нести дежурство подтвердили в правоохранительных органах.

«18 и 19 апреля в местах проведения религиозных мероприятий - это кладбища, церкви и соборы, монастыри - будут задействованы более 600 сотрудников полиции, 30 росгвардейцев, а также представители органов исполнительной власти Пензенской области», - рассказали в пресс-службе УМВД Росссии по Пензенской области.

В региональном управлении Росгвардии добавили, что экипажи вневедомственной охраны будут круглосуточно обеспечивать порядок на улицах города и области в системе единой дислокации.

За нарушение правил поведения в период режима повышенной готовности статьей 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей.