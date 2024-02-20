В Пензенской области не снижается число заражений коронавирусом

В Пензенской области за период с 12 по 18 февраля коронавирус обнаружили у 258 человек. Почти столько же случаев (254) подтвердилось и неделей ранее.
Такие данные во вторник, 20-го числа, обнародовал портал «Объясняем.рф».
80 заразившимся потребовалась госпитализация, 55 пациентов сочли выздоровевшими. Для 5 человек COVID-19 стал причиной смерти.
Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора констатировали рост случаев инфицирования ковидом неопределенного характера.
Ситуацию с заболеваемостью в области, как и по всей России, назвали тридемией, для которой характерно одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа.
Спада ожидали в феврале-марте.
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