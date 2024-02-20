Сетевое издание|18+|Вторник|20 фев 2024|20:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области не снижается число заражений коронавирусом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области за период с 12 по 18 февраля коронавирус обнаружили у 258 человек. Почти столько же случаев (254) подтвердилось и неделей ранее.

Такие данные во вторник, 20-го числа, обнародовал портал «Объясняем.рф».

80 заразившимся потребовалась госпитализация, 55 пациентов сочли выздоровевшими. Для 5 человек COVID-19 стал причиной смерти.

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора констатировали рост случаев инфицирования ковидом неопределенного характера.

Ситуацию с заболеваемостью в области, как и по всей России, назвали тридемией, для которой характерно одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа.

Спада ожидали в феврале-марте.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте