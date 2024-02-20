В Пензенской области не снижается число заражений коронавирусом

20.02.2024 | 19:46

В Пензенской области за период с 12 по 18 февраля коронавирус обнаружили у 258 человек. Почти столько же случаев (254) подтвердилось и неделей ранее.

Такие данные во вторник, 20-го числа, обнародовал портал «Объясняем.рф».

80 заразившимся потребовалась госпитализация, 55 пациентов сочли выздоровевшими. Для 5 человек COVID-19 стал причиной смерти.

Ранее специалисты регионального управления Роспотребнадзора констатировали рост случаев инфицирования ковидом неопределенного характера.

Ситуацию с заболеваемостью в области, как и по всей России, назвали тридемией, для которой характерно одновременное распространение трех вирусных заболеваний: ОРВИ, коронавируса и гриппа.

Спада ожидали в феврале-марте.