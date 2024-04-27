Объяснено, почему водителей не всегда предупреждают о камерах

27.04.2024 | 17:15

Пензенские водители возмущены отсутствием указателей, предупреждающих о работе камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

«Почему перестали ставить таблички, обозначающие, что рядом - видеокамера? Шоферы стали бы дисциплинированнее и снижали бы скорость», - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

Его вопрос редакция направила директору ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» Алексею Тархову. 27 апреля поступил ответ.

«В соответствии с ГОСТ дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» вне населенного пункта устанавливается на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля комплекса фотовидеофиксации (КФВФ), в населенном пункте - только на въезде в него.

Таким образом, дорожные знаки в населенных пунктах не устанавливаются непосредственно перед КФВФ», - говорится в документе, подписанном Алексеем Тарховым.