Юлия Измайлова стала лауреатом конкурса «Главный редактор года»

27.04.2024 | 14:38

Председатель областной организации Союза журналистов России, главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова стала лауреатом всероссийского конкурса «Главный редактор года».

Награждение состоялось в пятницу, 26 апреля, на деловом форуме СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» в Москве. Он организуется при поддержке Минцифры России.

На форуме Юлия Измайлова презентовала свой авторский проект «Курсы пенсионной грамотности», который реализует издание «Молодой ленинец». Его признали одним из лучших на всероссийском конкурсе.

«Я предложила коллегам-редакторам пройти тест на знание пенсионного законодательства. Они справились с одним заданием из трех. Можете представить, как сложно пенсионерам? Мы помогаем им во всем разобраться», - поделилась главный редактор еженедельника.

По словам Юлии Измайловой, из-за низкого уровня пенсионной грамотности пожилые люди часто не могут воспользоваться свои пенсионными правами, ведь ряд надбавок назначается только по заявлению. Кроме того, они становятся жертвами мошенников, которые обещают доплаты.

Также Юлию Измайлову наградили орденом Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Его вручают тем, чья активная деятельность способствовала формированию условий развития городов в интересах повышения жизненного уровня населения.

Редакция еженедельника «Молодой ленинец» тоже получила награду - знак отличия «Золотой фонд прессы 2024» I степени.