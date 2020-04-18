Назван срок действия дезсредств для обработки общественных мест

18.04.2020 | 11:18

В субботу, 18 апреля, в Пензе дезинфицируют общественные места - зеленые зоны на улицах Лермонтова, Московской, Славы, скверах «Копилка пословиц» и имени Пушкина, на площади Ленина.

Обрабатываются остановки общественного транспорта и входные группы зданий на проспектах Победы и Строителей, на улицах Циолковского, Аустрина, Ленинградской, Попова, Мира, Окружной, Кирова, Тернопольской, Рахманинова. Не остаются без внимания перила, лестницы, поручни и скамьи в местах общего пользования.

Продезинфицированы входные группы ярмарок.

«Работы организует управление по делам ГОЧС города. Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Продолжительность действия дезсредств - 32 дня», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.