Общество

Назван срок действия дезсредств для обработки общественных мест

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В субботу, 18 апреля, в Пензе дезинфицируют общественные места - зеленые зоны на улицах Лермонтова, Московской, Славы, скверах «Копилка пословиц» и имени Пушкина, на площади Ленина.

Обрабатываются остановки общественного транспорта и входные группы зданий на проспектах Победы и Строителей, на улицах Циолковского, Аустрина, Ленинградской, Попова, Мира, Окружной, Кирова, Тернопольской, Рахманинова. Не остаются без внимания перила, лестницы, поручни и скамьи в местах общего пользования.

Продезинфицированы входные группы ярмарок.

«Работы организует управление по делам ГОЧС города. Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Продолжительность действия дезсредств - 32 дня», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Сука - литературное слово

Гость||

Вы состав напишите, чем опрыскиваете.

Гость||

И дождь обещали в течение 2-х часов

Гость||

18.04.2020 11:59|

Вы состав напишите, чем опрыскиваете.

сахар,

лимонная кислота,

цитрат натрия или натриевая соль лимонной кислоты (добавка Е331),

мальтодектрин,

аспартам,

ацесульфам калия (добавка Е-950),

цикламат натрия (добавка Е952),

ортофосфорная кислота или трикальций фосфат (добавка Е338),

сахарин,

диоксид кремния (добавка Е551),

аскорбиновая кислота или витамин C (добавка Е300),

гуаран или гуаровая камедь (добавка Е412),

диоксид титана (добавка Е171),

красители (желтый закат - Е110, красный очаровательный - Е129, куркумин или куркумовый краситель - Е100, синий блестящий - Е133, карамель или сахарный колер - Е150),

провитамин A или бета каротин,

витамин B2 (добавка Е101) или рибофлавин.

Гость||

А вирус на улице вроде не живет больше получаса, а если солнце и ультрафиолет и того меньше. Занялись бы лучше обработкой подъездов

Гость||

Гость писал(a):

Вы состав напишите, чем опрыскиваете.
А если у кого аллергия?

Гость||

Кто-нибудь видел дезинфекторов на улицах?

Имя: Гость
Комментарий:

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