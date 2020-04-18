Общество

Санобработку в Пензе в условиях плохой погоды будут повторять

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Чтобы залить дезраствором город, сначала нужно заполнить бочки водой. Пожарные доверху наполняют емкости спецавтомобилей санитарной службы Пензы.

В воду добавляют дезинфицирующее средство с моющим эффектом, которое используется в животноводческих хозяйствах. Для людей, свиней и кур эта ядовитая смесь безопасна, для любых вирусов - смертельна.

При санитарной обработке люди в белых маскхалатах опрыскивают возможные места скопления опасных бактерий. Это входные группы продовольственных магазинов, остановочные павильоны, скамьи в скверах.

Дезинфекционный «душ» может стать и бесполезным.

«Если погода опять испортится, как в прошедшие выходные - снег и дождь, то будет производиться повторная уборка до победного конца. Срок действия - 32 дня при благоприятных погодных условиях (если не будет осадков)», - начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Михайлов.

За время операции в городе разбрызгали тысячи литров убийственного для вирусов раствора.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

зачем брызгать лавочки,,на которых в такую погоду и в текущей ситуации не сидит..что за бред??!

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