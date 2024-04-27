В Пензе на день закроют проезд по улице Белинского

27.04.2024 | 13:09

В субботу, 27 апреля, с 22:00 в Пензе будет закрыт проезд по улице Белинского на всем ее протяжении - от Карла Маркса до Лермонтова. Также будет запрещена стоянка автомобилей.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, мера принята для обеспечения работ по благоустройству. Она сохранится до 17:00 воскресенья, 28 апреля.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать данные ограничения при планировании маршрута движения», - посоветовали в мэрии.

Ранее стало известно, что в Пензе на 4 дня - с 27 по 30 апреля перекрыли улицу Измайлова между Антонова и Казанской. Автомобилисты объезжают участок по Крымской с выходом на Измайлова со стороны Стрельбищенской, а также по временной дороге, ведущей от дома № 60 на Измайлова в сторону школы и далее на Антонова.

Кроме того, изменилась схема движения общественного транспорта, на котором пассажиры направляются в Ахуны, Золотаревку и Леонидовку.