Общество

Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом

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В субботу, 18 апреля, оперативный штаб подтвердил вновь зарегистрированную коронавирусную инфекцию еще у 21 жителя Пензенской области. Таким образом, в регионе проходят лечение 140 больных с COVID-19.

«Возраст больных - от 19 до 92 лет, детей среди них нет. На ИВЛ в реанимации из 140 человек находятся трое», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За все время регистрации инфекционного заболевания в регионе скончались двое - 75-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели. Так, 17 апреля стало известно об излечении 22-летнего молодого человека. Он пробыл в больнице три недели.

Также на лечении находятся шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет.

17 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин доложил, что к приему пациентов готовятся госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Опупеть ,какая пандемия!

Из полуторамиллионной области 140 человек "болеют" и представители нас закрыли,как в зверинце.

Гость||

Гость писал(a):

Опупеть ,какая пандемия!

Из полуторамиллионной области 140 человек "болеют" и представители нас закрыли,как в зверинце.

молодец, не пропустил тему, троллик

Гость||

Они случайно не из Заречного?

Гость||

Человек, но паук без него мы как без рук.

Гость||

клинит троллей

Гость||

Гость писал(a):

Опупеть ,какая пандемия!

Из полуторамиллионной области 140 человек "болеют"

Вы не забудьте учесть, что тесты на этот коронавирус крайне неточны, так-что 140 можно смело делить на 2, а то и 3.

Гость||

Или умножать на 2,а то и 3

Гость||

Гость писал(a):

Вы не забудьте учесть, что тесты на этот коронавирус крайне неточны
ты эксперт? докажи, троль диванный

Гость||

Умножится через неделю.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что к приему пациентов
а кстате тут новостили /Общество В Леонидовке к 7 апреля должен появиться обсерватор/ появился?

Имя: Гость
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