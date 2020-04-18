Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом

18.04.2020 | 13:11

В субботу, 18 апреля, оперативный штаб подтвердил вновь зарегистрированную коронавирусную инфекцию еще у 21 жителя Пензенской области. Таким образом, в регионе проходят лечение 140 больных с COVID-19.

«Возраст больных - от 19 до 92 лет, детей среди них нет. На ИВЛ в реанимации из 140 человек находятся трое», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

За все время регистрации инфекционного заболевания в регионе скончались двое - 75-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Пять пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели. Так, 17 апреля стало известно об излечении 22-летнего молодого человека. Он пробыл в больнице три недели.

Также на лечении находятся шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 9 лет.

17 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин доложил, что к приему пациентов готовятся госпиталь для ветеранов войн и железнодорожная больница. Предполагается, что пока они будут оказывать помощь больным, у которых коронавирус не подтвержден.