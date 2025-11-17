17.11.2025 | 13:05

В ночь на воскресенье, 16 ноября, на улице Циолковского в Пензе «Лада» врезалась в ограждение Комсомольского парка.

О случившемся рассказали в пожарно-спасательном центре, куда в 4:05 поступил сигнал из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

Троих пострадавших из автомобиля извлекли очевидцы.

«Спасатели на месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - проинформировали в ППСЦ.

22 июля в поселке Беково на улице Демьяна Бедного столкнулись ВАЗ-2115 и Ford Focus, автомобили вылетели с дороги и протаранили забор частного дома. 6 мая в Пензе ВАЗ-2108 врезался в ограждение двухэтажного частного дома № 63 на улице Окружной. 26 января в 1-м Придорожном проезде (Цыганский Поселок) врезался в забор водитель «Лады-Весты».

В течение года также было зафиксировано несколько случаев, когда водители, не справившись с управлением, въезжали в магазины: торговую точку на улице Бригадной, 12 (Свинтрест), электромаркет на проспекте Победы, магазин на улице Путевой (Пенза-IV).