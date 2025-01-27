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Происшествия

В Цыганском Поселке водитель врезался в забор и погиб

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Вечером в воскресенье, 26 января, в Пензе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. О нем рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 19:10 напротив дома № 39 в 1-м Придорожном проезде (Цыганский Поселок) 46-летний водитель «Лады-Весты» врезался в забор.

Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

В тот же день в Пензе случилась еще одна смертельная авария: на проспекте Строителей под колесами Kia Rio погибла 31-летняя женщина-пешеход.

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