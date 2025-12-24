Опубликован график работы подразделений МРЭО в праздники

Пензенская Госавтоинспекция опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздники.
Речь идет о пунктах в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке и Городище, где можно зарегистрировать транспортное средство или получить водительское удостоверение.
Режим работы будет таким:
- 31 декабря, 1 и 2 января - выходные дни;
- 3 января - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;
- 4, 5, 6, 7, 8 января - выходные дни;
- 9 января - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;
- 10 января - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;
- 11 января - выходной день.
Жителей региона просят учитывать эту информации при посещении подразделений МРЭО.
Новости по теме
- Снег с улиц Пензы попросили не вывозить по утрам
- На улице Пролетарской в Пензе насмерть сбили мужчину
- Водителей предупредили о неочевидных зимних штрафах
- Стали известны подробности ДТП с бензовозом в Пензе
- В поселке Чаадаевка Toyota врезалась в столб
- На дорогах Пензенской области сбили 3 пешеходов, включая подростка
- В Кузнецком районе молодой водитель врезался в опору ЛЭП
- В Пензенском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель»
- При столкновении фур в Спасском районе погиб человек
- В проезде Добролюбова водитель врезался в газопровод и скрылся
Последние новости
- В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов
- Опубликован обновленный график перечисления пенсий и пособий
- Досуг школьников на каникулах организуют с учетом эпидобстановки
- Аритмия и диабет: раскрыты риски для здоровья от недосыпа
- Польский флаг вместо триколора: в думе обсудили уличную иллюминацию
- Снег с улиц Пензы попросили не вывозить по утрам
- 24 декабря после встречи «Дизеля» и «Бурана» состоится «Мишкопад»
- 25 декабря на нескольких улицах в Пензе отключат электричество
- Врач перечислил признаки переизбытка соли в рационе
- В России планируют создать единую базу смартфонов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!