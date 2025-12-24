Опубликован график работы подразделений МРЭО в праздники

24.12.2025 | 11:34

Пензенская Госавтоинспекция опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздники.

Речь идет о пунктах в Пензе, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Кузнецке и Городище, где можно зарегистрировать транспортное средство или получить водительское удостоверение.

Режим работы будет таким:

- 31 декабря, 1 и 2 января - выходные дни;

- 3 января - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

- 4, 5, 6, 7, 8 января - выходные дни;

- 9 января - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;

- 10 января - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

- 11 января - выходной день.

Жителей региона просят учитывать эту информации при посещении подразделений МРЭО.