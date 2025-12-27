На дороге в Колышлей девушка решила протереть фары и попала в беду

27.12.2025 | 10:17

В Колышлейском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли автолюбительнице, попавшей в беду.

Инспекторы ГАИ дежурили на дороге Пенза - Балашовка - Михайловка и заметили на обочине автомобиль с включенными аварийными сигналами.

За рулем была девушка. Она рассказала, что ехала из Пензы в Колышлей, остановилась, чтобы протереть приборы освещения, а потом не смогла запустить двигатель. Как оказалось, сел аккумулятор.

Сотрудники ГАИ помогли автолюбительнице устранить неисправность, после чего она продолжила свой путь, поблагодарив правоохранителей.

«Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию. Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили водителям в областной ГАИ.