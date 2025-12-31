В поселке Монтажном в ДТП погибла женщина

31.12.2025 | 13:47

В среду, 31 декабря, на улице Ушакова в Пензе (поселок Монтажный) случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 11:20 там столкнулись 2 автомобиля: Chevrolet Klan и фургон марки Howo. За рулем первого находился 19-летний юноша, второго - 49-летний мужчина.

В результате происшествия 50-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась на месте.

Юноша-водитель и еще один его пассажир, 49-летний мужчина, доставлены в больницу с повреждениями.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», - сообщили в областной Госавтоинспекции.