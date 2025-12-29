В Пачелмском районе не могут найти пенсионера

29.12.2025 | 18:39

В Пензенской области в поисках 82-летнего жителя села Белынь Пачелмского района приняли участие спасатели.

23 декабря пенсионер ушел в лес и не вернулся. 26-го числа ориентировку на пенсионера распространили волонтеры регионального отделения отряда «ЛизаАлерт».

27-го числа сельчанина начали искать спасатели.

Поиск шел в течение двух суток (27-го и 28-го числа). Сотрудники пожарно-спасательного центра обследовали лес и прилегающие территории, но результатов это не дало.

Ранее сообщалось, что рост мужчины - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные с проседью. Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры «ЛизаАлерт».