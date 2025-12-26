В Земетчинском районе в ДТП со спецтехникой погиб человек

Днем в пятницу, 26 декабря, в Земетчинском районе случилась смертельная авария.
По предварительным данным, в 13:00 на 36-м километре дороги Земетчино - Чернояр столкнулись «Нива» и «Урал». За рулем легкового автомобиля находился 48-летний мужчина, спецтехникой управлял 60-летний шофер.
После удара «Ниву» вынесло в кювет. Водитель от полученных травм скончался.
«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Утром того же дня в Мокшанском районе случилось массовое ДТП с участием 5 машин, пострадали 2 человека.
Новости по теме
- Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги
- В Спасске вынесли приговор по ДТП, в котором погибла супружеская пара
- Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае
- На трассе М-5 в Рамзае действует реверс из-за ДТП
- 41-летний болельщик скончался в «Дизель-Арене» перед матчем
- Скончалась народная артистка Вера Алентова
- В Пензе почтили память воинов-интернационалистов
- В Белинском районе в одном ДТП пострадали шесть человек
- Опубликован график работы подразделений МРЭО в праздники
- На улице Пролетарской в Пензе насмерть сбили мужчину
Последние новости
- В Пачелмском районе пропал 82-летний пенсионер
- Угроза взрыва: из «Высшей лиги» в Пензе вывели людей
- Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги
- Стало известно о пострадавших в массовом ДТП в Рамзае
- В Пензе мужчина застрял в заборе у онкодиспансера
- В Пензе спасли мужчину, едва не замерзшего в снегу
- 41-летний болельщик скончался в «Дизель-Арене» перед матчем
- Пензенцы с ул. Ново-Казанской остались без горячей воды
- В Белинском районе в одном ДТП пострадали шесть человек
- При пожаре на ул. Ульяновской в Пензе эвакуировали 2 человек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!