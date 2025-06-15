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Происшествия

В Пензе автолюбительница въехала в продуктовый магазин

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В воскресенье, 15 июня, на улице Путевой (Пенза-IV) автолюбительница, управлявшая Kia, протаранила стену продуктового магазина.

О происшествии в Сети рассказали очевидцы. Судя по кадрам с места инцидента, иномарка ударилась в строение правой стороной. Фрагмент стеклянной стены разрушился.

В Пензе автолюбительница въехала в продуктовый магазин

Есть ли пострадавшие в ДТП, не сообщается. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

Пензенцы в комментариях вспомнили похожее ДТП, которое случилось 13 июня на проспекте Победы.

Водитель автомобиля «Волга» въехал в магазин электротоваров, расположенный в доме № 97 напротив остановки «Магазин «Океан». Машина пробила стену из стекла и вошла в электромаркет почти всем корпусом, повредив большое количество продукции. Автолюбитель с места происшествия скрылся.

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Источник — видео, фото TG-канала «ДТП Пенза»
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