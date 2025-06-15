В Пензе автолюбительница въехала в продуктовый магазин

15.06.2025 | 19:00

В воскресенье, 15 июня, на улице Путевой (Пенза-IV) автолюбительница, управлявшая Kia, протаранила стену продуктового магазина.

О происшествии в Сети рассказали очевидцы. Судя по кадрам с места инцидента, иномарка ударилась в строение правой стороной. Фрагмент стеклянной стены разрушился.

Есть ли пострадавшие в ДТП, не сообщается. Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

Пензенцы в комментариях вспомнили похожее ДТП, которое случилось 13 июня на проспекте Победы.

Водитель автомобиля «Волга» въехал в магазин электротоваров, расположенный в доме № 97 напротив остановки «Магазин «Океан». Машина пробила стену из стекла и вошла в электромаркет почти всем корпусом, повредив большое количество продукции. Автолюбитель с места происшествия скрылся.