Происшествия

Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги

Печать
Telegram

Прокуратура организовала проверку по факту массового ДТП в Мокшанском районе, случившегося утром в пятницу, 26 декабря.

По предварительным данным ГАИ, на 613-м километре трассы М-5 в селе Рамзай столкнулись 5 автомобилей. Водители двух машин, 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, получили травмы. Прибывшие медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.

Для координации работы правоохранительных органов на место выезжал заместитель прокурора Мокшанского района Иван Ганькин.

Надзорный орган проверит соблюдение требований к зимнему содержанию дорог, своевременность и качество обработки покрытия противогололедными материалами.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети