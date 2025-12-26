Массовое ДТП в Рамзае: прокуратура проверит качество обработки дороги

26.12.2025 | 12:11

Прокуратура организовала проверку по факту массового ДТП в Мокшанском районе, случившегося утром в пятницу, 26 декабря.

По предварительным данным ГАИ, на 613-м километре трассы М-5 в селе Рамзай столкнулись 5 автомобилей. Водители двух машин, 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, получили травмы. Прибывшие медики оказали им помощь, госпитализация не потребовалась.

Для координации работы правоохранительных органов на место выезжал заместитель прокурора Мокшанского района Иван Ганькин.

Надзорный орган проверит соблюдение требований к зимнему содержанию дорог, своевременность и качество обработки покрытия противогололедными материалами.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.