На проспекте Победы в Пензе отключили холодную воду

В среду, 31 декабря, в Цыганском Поселке в Пензе случилась коммунальная авария: прорвало водовод диаметром 500 мм на улице Щербакова, 45.
Причины - в высоком уровне изношенности инженерных сетей и подвижках грунта, объяснили в ресурсоснабжающей организации.
Дежурная бригада выехала на место и приступила к откачке разлившейся жидкости.
«На время производства работ временно ограничено холодное водоснабжение на проспекте Победы. Понижение давления в сети возможно в домах на улицах Минской, Рахманинова», - уточнили в Горводоканале.
Ресурсники организовали подвоз воды.
