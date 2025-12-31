На проспекте Победы в Пензе отключили холодную воду

31.12.2025 | 10:21

В среду, 31 декабря, в Цыганском Поселке в Пензе случилась коммунальная авария: прорвало водовод диаметром 500 мм на улице Щербакова, 45.

Причины - в высоком уровне изношенности инженерных сетей и подвижках грунта, объяснили в ресурсоснабжающей организации.

Дежурная бригада выехала на место и приступила к откачке разлившейся жидкости.

«На время производства работ временно ограничено холодное водоснабжение на проспекте Победы. Понижение давления в сети возможно в домах на улицах Минской, Рахманинова», - уточнили в Горводоканале.

Ресурсники организовали подвоз воды.