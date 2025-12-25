Происшествия

В Белинском районе в одном ДТП пострадали шесть человек

В среду, 24 декабря, в Белинском районе случилась авария, в которой пострадали сразу 6 человек.

По предварительным данным, в 15:20 на 2-м километре дороги Волчково - Свищевка - Крылово столкнулись два автомобиля: «Лада-Гранта» и ВАЗ-2112. За рулем первого находился 51-летний мужчина, второго - 43-летний.

В обеих машинах пострадали люди.

Две пассажирки «Гранты», 55 и 43 лет, а также три пассажирки «двенадцатой», 67, 48 и 46 лет, были госпитализированы. Водителю ВАЗ-2112 медицинскую помощь оказали на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

