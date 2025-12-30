В Кузнецке огонь полностью уничтожил два автомобиля

30.12.2025 | 15:36

В Кузнецке за 2 дня сгорели 2 автомобиля: 29 декабря - на Московском шоссе, 30-го - на улице Горького.

В первом случае сигнал в МЧС поступил в 5:26, во втором - 10:18.

Оба автомобиля были полностью уничтожены огнем.

В результате пожаров погибших и пострадавших не зарегистрировано, уточнили в МЧС.

Дознаватели проводят доследственную проверку по обоим случаям.