В Кузнецке огонь полностью уничтожил два автомобиля

В Кузнецке за 2 дня сгорели 2 автомобиля: 29 декабря - на Московском шоссе, 30-го - на улице Горького.
В первом случае сигнал в МЧС поступил в 5:26, во втором - 10:18.
Оба автомобиля были полностью уничтожены огнем.
В результате пожаров погибших и пострадавших не зарегистрировано, уточнили в МЧС.
Дознаватели проводят доследственную проверку по обоим случаям.
Источник — фото ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов
